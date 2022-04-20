Почти 21 тысяча убитых оккупантов и много уничтоженной техники: свежие потери врага

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов, вторгшихся на территорию Украины. ВСУ уже ликвидировали не менее 20 900 врагов.

Эта информация была обнародована в Генштабе Вооруженных Сил Украины утром 20 апреля. Важно, что приведенные цифры только ориентировочными, ведь из-за высокой интенсивности боевых действий точные данные назвать трудно.

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Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 20 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 20 900 человек;

танков – 815 единиц;

боевых бронированных машин – 2087 единиц;

артиллерийских систем / artillery systems – 391 единица;

РСЗО – 136 единиц,

средства ПВО – 67 единиц,

самолетов – 171 единица,

вертолетов – 150 единиц,

автомобильной техники – 1504 единицы,

корабли/катера boats/cutters – 8 единиц,

цистерн из ГСМ – 76 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 165 единиц.

Специальная техника – 27 единиц.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Бей оккупанта! В итоге победим! Наша сила – в правде,

– говорится в сообщении Генштаба.

Потери России в войне против Украины по состоянию на 20 апреля / Данные Генерального штаба ВСУ

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