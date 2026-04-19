Почти 240 вражеских дронов летели по Украине: как отработали силы ПВО
19 апреля, 08:17
Обновлено - 08:39, 19 апреля

Почти 240 вражеских дронов летели по Украине: как отработали силы ПВО

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Российская армия атаковала Украину 236 ударными беспилотниками, из которых 150 были "Шахеды".
  • Противовоздушная оборона сбила/подавила 203 вражеских БПЛА, но зафиксировано попадание 32 дронов на 18 локациях.

Российская армия с вечера 18 апреля атаковала Украину 236 ударными беспилотниками различных типов. По вражеским целям отработала противовоздушная оборона, однако есть и попадания.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

К теме Небо Украины снова терроризируют "Шахеды": где есть опасность

Как отработала ПВО в ночь на 19 апреля?

В ночь на 19 апреля (с 17:30 18 апреля) противник атаковал Украину 236 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений:

  • Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово – России;

  • Донецк, Гвардейское ТОТ и аннексированная АР Крым.

Около 150 из вражеских дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 203 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны, 
– отметили военные.


Как отработала ПВО ночью 19 апреля в Украине / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.

Воздушные силы предупредили, что вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности.

Какие города Украины были под атакой недавно?

  • В ночь на 19 апреля россияне атаковали Чернигов "Шахедами", в городе прогремела серия взрывов. Погиб один человек – 16-летний юноша, ранения получили 4 человека: три женщины и один мужчина.

  • Российская армия 18 апреля ударила FPV-дроном по рейсовому микроавтобусу в Покровской общине на Никопольщине. Пострадали 4 человека: 65-летний водитель микроавтобуса и 3 пассажира – мальчик 14 лет и две женщины – 73 и 82 лет.

  • Также оккупанты в течение ночи 18 апреля атаковали Запорожье ударными БПЛА. Вследствие этого были разрушения по меньшей мере в двух районах.