Почти 30 оккупантов, танк, "Мста-С" и 2 "цветка": в ОК "Юг" рассказали об успехах за сутки

В течение суток 21 мая наши защитники продолжали эффективно уничтожать врагов на Юге Украины. Там удалось ликвидировать 29 врагов.

Кроме этого этого мощными ударами уничтожили многие техники, среди которых были танк и самоходная гаубица. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на оперативную сводку командования "Юг" в сутки.

Заметьте Еще одна замечательная работа оператора "Лени": вражескую технику уничтожили вместе с оккупантами

Подробнее об уничтоженном вооружении врага

ВСУ наносили ракетно-артиллерийские удары по позициям врага при поддержке авиации. Таким образом, разбили самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", а также танк Т-72Б3.

Но очень символично на могилку планов врага наши ребята "положили" 2 "цветка" – крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион",

– отметили в оперативном командовании.

Там добавили, что накрыли контрольно-наблюдательный пункт. Поэтому одно из ударных формирований оккупантов осталось без руководства.

Главное об уничтоженной российской технике

"Мста-С" – советская и русская 152-миллиметровая дивизионная самоходная гаубица. Стреляет на расстояние до 30 км.

"Гиацинт-Б" – 152-миллиметровая пушка. Предназначена для ударов по живой силе, огневым средствам и боевой технике противника. Стреляет на расстояние 28,5 км.

2С7 "Пион" – самоходная артиллерийская установка, стреляющая 203-миллиметровыми снарядами. Предназначена для подавления тылов врага на расстоянии 47 км.

Т-72Б3 – русский основной боевой танк семейства Т-72. Вооружен 125-миллиметровым гладкоствольным орудием. Эта модель наиболее популярна благодаря возможности использовать бронебойные подкалиберные снаряды.

Отчитались и о работе ПВО

В командовании "Юг" отметили, что в течение суток работала и их противовоздушная оборона. Там удалось беспилотный летательный аппарат "Орлан 10", ведший разведку позиций наших защитников.

Также не дали долететь до целой крылатой ракеты. Ее враг запустил в Одесскую область перед рассветом, однако так и не смог ничего уничтожить.

Подробнее о ситуации на Юге: смотрите видео

Враг из-за этого усиливает репрессии

Наша разведка установила, что из-за отсутствия успеха на поле боя становится труднее жителям временно захваченных территорий. В оккупированных городах Юга все реже появляется возможность уехать. В ОК "Юг" полагают, что россияне хотят создать картинку удовольствия местного населения оккупацией.

Многие все же делают все, чтобы эвакуироваться. Однако на блокпостах солдаты врага потребовали деньги за пропуск – 1 000 долларов или эквивалент.

Резников считает, что война перешла в новую фазу: смотрите видео