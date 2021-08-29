Почти 30 тысяч паломников: в Умани готовятся к празднованию иудейского Нового года
Источник:ОЕОУ
В Украине ожидают прибытия около 30 тысяч еврейских паломников. Они будут отмечать Рош ха-Шана – праздник начала Нового года для всех, кто исповедует иудаизм.
В Объединенной еврейской общине Украины и Фонде имени Раби Нахмана прогнозируют прибытие в Умань почти 30 тысяч паломников. Иудеи ежегодно приезжают в украинский город в сентябре или октябре и посещают могилу духовного лидера цадика Нахмана.
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"Высказывают предположение о том, что их может быть до 50 тысяч. По нашему мнению, эти прогнозы не сбудутся", – отметили в ОЕОУ.
Паломников в Умань прибудет меньше
В Объединенной еврейской общине пояснили, что количество паломников будет меньше, учитывая различные ограничения. Говорится о:
- обязательной самоизоляции после возвращения из Украины для израильтян;
- отмене продажи медицинских страховок в Израиле для поездок в Украину;
- многочисленных тестах на коронавирус.
"По нашей информации, в Украине находится около 15 тысяч паломников, часть из которых посещает могилы цадиков по всей стране", – сообщили представители общины.
В Украине с 29 августа по 6 сентября 2021 года ожидают прибытия 2 тысяч паломников ежедневно. Празднование Рош ха-Шана продлится с 6 по 8 сентября.
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- В Министерстве внутренних дел заверили, что правоохранители будут осуществлять комплекс мероприятий по безопасности во время празднования Рош ха-Шана в Умани.
- Каждый израильтянин должен будет пройти тест на COVID-19 в аэропорту до вылета и после возвращения и соблюдать санитарные правила.
- В Умани развернули ситуационный центр полиции. Украинские силовики будут сотрудничать с израильскими коллегами.
- Авиакомпания "Роза Ветров" будет выполнять до 14 рейсов в неделю из Киева в Тель-Авив. Рейсы рассчитаны прежде всего на перевозку групп хасидских паломников с 1 до 15 сентября.