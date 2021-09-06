Почти 4 тысячи российских военных контролируют оккупированные территории Грузии – сотрудник СДБ

Россияне контролируют оккупированные территории Грузии – Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию. На неподконтрольных Грузии землях находится почти 4 тысячи российских военных.

Такую информацию в эфире одного из украинских телеканалов рассказал работник Службы государственной безопасности Грузии Ливан Габахадзе. Из поселка Одзиси, который расположен на границе с самопровозглашенной "республикой Южная Осетия", можно увидеть базу ФСБ России и "пограничников".

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Базы с российскими военными

На российской стороне есть казармы, контактные вышки и детская площадка для детей офицеров. Всего там находится почти 100 военных.

Таких баз на территории оккупированного Цхинвальского региона насчитывают 20. Совокупно на них разместили 1 120 "пограничников", которые работают на ФСБ России.

Кроме этого, на грузинских землях дислоцировали 4 военную базу России с центром в Цхинвале. Опорные пункты расположены в населенных пунктах Ургаданта Джавского района и Ханчави.

Всего на оккупированных территориях Грузии насчитали почти 4 тысячи российских военных. В Южной Осетии и Абхазии они имеют:

100 танков Т-90;

200 единиц БМП-2;

200 единиц БМП-3;

100 БТР-80;

40 артиллерийских комплексов "Акация", "Град";

зенитный комплекс "Ураган", С-300 и различные системы залпового огня;

тактические ракеты "Искандер-М";

вертолетные группы Ми-24 и Ми-8;

беспилотники.

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