Почти 40 стран в ООН обвинили Россию в распространении фейков против Украины

Члены Организации Объединенных Наций заявили, что Россия использовала мероприятие Совета Безопасности ООН в своих интересах. В рамках события Кремль выдвинул безосновательные обвинения странам Балтии и Украине.

Произошло это на мероприятии Совбеза ООН, направленном против прославления нацизма. Такую позицию Кремля осудили делегаты 36 стран-членов ООН.

Важно В России истерика: немецкоязычный вариант Russia Today сняли с вещания в Европе

В их совместном заявлении говорится, что Россия воспользовалась событием, чтобы "выдвинуть циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказить историю в своих собственных политических целях и провозгласить фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах".

По мнению авторов заявления – делегаций западных стран и Украины – это намеренная попытка в очередной раз отвлечь внимание мирового сообщества от нарушений Россией международного права, в частности в области прав человека.

Время проведения этого мероприятия, указывается в документе, "вызывает особую тревогу на фоне наращивания российской военной мощи на Крымском полуострове и на границах Украины".

Авторы заявления напомнили, что устав ООН запрещает использовать силу против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезным ответным мерам,

– отмечается в документе.

На фоне агрессии России 36 делегаций западных стран призвали Россию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность вокруг нее и "без проволочек вывести силы и технику, которые находятся в стране без согласия Украины".

Войска России возле границы Украины: главное

В конце октября американская пресса рассказала, что Россия стянула войска к границам Украины. Это вызвало беспокойство в Европе и США. Впоследствии это подтвердила украинская разведка. В частности, там заявили, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года, взяв Украину в "кольцо".

На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что возле наших границ находятся 122 тысячи российских военных.

Ультиматум не сработал, Путин готовится к войне: смотрите видео