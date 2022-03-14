Почти 400 человек отправились в эвакуационной колонне из Северодонецка: фото
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
Российские военные продолжают обстреливать Северодонецк, из-за чего сложно эвакуировать мирных жителей. Наконец 14 марта удалось вывезти из города почти 400 человек.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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Эвакуационная колонна отправились из Северодонецка около 11 утра. Как сообщал ранее председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, с города планируется эвакуация автобусами до железнодорожной станции Новозолотаревка, откуда отправится поезд ориентировочно в 14:00.
Добавим, что 14 марта в Донецкой, Луганской и Киевской областях объявлены гуманитарные коридоры. Предварительно, власти согласовали их с российской стороной. Полный перечень маршрутов – смотрите по ссылке.
Интересно – как сейчас выглядит Мариуполь с неба: