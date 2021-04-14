Почти 50% людей хотят перевыборов на скандальном округе на Прикарпатье
Половина населения избирательного округа №87 на Прикарпатье выступает за назначение повторного голосования. Все потому, что подсчет голосов сопровождался скандалами, а во время самого волеизъявления зафиксировали фальсификации.
Источник:"Рейтинг"
Избиратели "слуг" против новых выборов
Идею отмены результатов выборов и назначения новых поддерживают 49%. В то же время 40% – против этого.
Важно Могут повлиять на результат: ЦИК ждет решений суда по выборам на Прикарпатье
Кстати, больше всего последних среди тех, кто поддержал кандидатуру от "Слуги народа" – Василия Вирастюка.
Какими были бы результаты
Если бы повторные выборы на округе проходили в ближайшее воскресенье, то, согласно опросу, победил бы Александр Шевченко от "За будущее".
- Александр Шевченко – 43,3% тех, кто определился и придет на выборы;
- Руслан Кошулинский – 26,7%;
- Василий Вирастюк – 23,9%.
Других кандидатов поддержали бы менее 2% населения.
Кстати, 38% населения считают, что на выборах 28 марта победил Шевченко, только 25% верят в победу Вирастюка.
Что известно об опросе
Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" в течение 8 – 13 апреля 2021 года. В нем приняли участие 2000 взрослых жителей одномандатного избирательного округа №87. Метод опроса: личное формализованное интервью. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%
Главное о выборах на Прикарпатье
- В избирательной гонке лидируют Вирастюк, Шевченко и Кошулинский.
- Экзитполы прогнозировали победу Шевченко, однако официальные результаты показали, что лидером является Вирастюк.
- Сам процесс подсчета голосов очень затянулся из-за скандалов. Так, на участках зафиксировали нарушения и расхождения в данных. Например, на одной из них насчитали 299 голосов за Шевченко, хотя на упаковке было указано 402 голоса. Всего недействительным признали голосование на 6 участках.
- Сейчас ЦИК ждет судебные решения. Комиссия уже предупредила, что они могут повлиять на результаты.
Поделиться новостью