Половина населения избирательного округа №87 на Прикарпатье выступает за назначение повторного голосования. Все потому, что подсчет голосов сопровождался скандалами, а во время самого волеизъявления зафиксировали фальсификации.

Избиратели "слуг" против новых выборов

Идею отмены результатов выборов и назначения новых поддерживают 49%. В то же время 40% – против этого.

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Кстати, больше всего последних среди тех, кто поддержал кандидатуру от "Слуги народа" – Василия Вирастюка.

Какими были бы результаты

Если бы повторные выборы на округе проходили в ближайшее воскресенье, то, согласно опросу, победил бы Александр Шевченко от "За будущее".

Александр Шевченко – 43,3% тех, кто определился и придет на выборы;

Руслан Кошулинский – 26,7%;

Василий Вирастюк – 23,9%.

Других кандидатов поддержали бы менее 2% населения.

Кстати, 38% населения считают, что на выборах 28 марта победил Шевченко, только 25% верят в победу Вирастюка.

Что известно об опросе

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" в течение 8 – 13 апреля 2021 года. В нем приняли участие 2000 взрослых жителей одномандатного избирательного округа №87. Метод опроса: личное формализованное интервью. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%

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