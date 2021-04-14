Майже 50% людей хочуть перевиборів на скандальному окрузі на Прикарпатті
Половина населення виборчого округу №87 на Прикарпатті виступає за призначення повторного голосування. Все тому, що підрахунок голосів супроводжувався скандалами, а під час самого волевиявлення зафіксували фальсифікації.
Джерело:"Рейтинг"
Виборці "слуг" проти нових виборів
Ідею скасування результатів виборів та призначення нових підтримують 49%. Водночас 40% – проти цього.
Важливо Можуть вплинути на результат: ЦВК чекає рішень суду щодо виборів на Прикарпатті
До речі, найбільше останніх серед тих, хто підтримав кандидатуру від "Слуги народу" – Василя Вірастюка.
Якими були б результати
Якби повторні вибори на окрузі відбувалися найближчої неділі, то, згідно з опитуванням, переміг би Олександр Шевченко від "За майбутнє".
- Олександр Шевченко – 43,3% тих, хто визначився і прийде на вибори;
- Руслан Кошулинський – 26,7%;
- Василь Вірастюк – 23,9%.
Інших кандидатів підтримали б менше ніж 2% населення.
До речі, 38% населення вважають, що на виборах 28 березня переміг Шевченко, лише 25% вірять у перемогу Вірастюка.
Що відомо про опитуванняОпитування проводила соціологічна група "Рейтинг" впродовж 8 – 13 квітня 2021 року. У ньому взяли участь 2000 повнолітніх мешканців одномандатного виборчого округу №87. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%
Головне про вибори на Прикарпатті
- У виборчій гонитві лідирують Вірастюк, Шевченко та Кошулинський.
- Екзитполи прогнозували перемогу Шевченка, однак офіційні результати показали, що лідером є Вірастюк.
- Сам процес підрахунку голосів дуже затягнувся через скандали. Так, на дільницях зафіксували порушення та розбіжності у даних. Наприклад, на одній з них нарахували 299 голосів за Шевченка, хоча на упакуванні було вказано 402 голоси. Загалом недійним визнали голосування на 6 дільницях.
- Наразі ЦВК чекає на судові рішення. Комісія вже попередила, що вони можуть вплинути на результати.
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