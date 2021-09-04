Почти 50 тысяч ежемесячно: сколько заработал Малюська за 2 года работы в Кабмине

Министр юстиции Денис Малюська занимает свою должность уже 2 года. За этот период он заработал почти 1,5 миллиона гривен.

Правда, после уплаты налогов, эта сумма уменьшилась до 1 180 095,02 гривны. Такие данные предоставил Кабмин на запрос журналистов 24 канала.

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Если поделить зарплату Малюськи на 24 месяца, то есть 2 года, то получается, что министр ежемесячно получал по 49 170 гривен.

Зарплата Малюськи в 2020 году

За 2020 год министру юстиции Денису Малюське насчитали более 600 тысяч гривен зарплаты. Однако после уплаты налогов он получил на 100 тысяч меньше. Среднемесячная зарплата Малюськи составляла 53 226 гривен.

Интересно, что в декабре 2019 года Малюська грозился уйти в отставку, если его зарплату не повысят. Он пояснил, что все предыдущие месяцы работы он ежемесячно получал как министр всего лишь по 16 тысяч. Однако последний месяц ситуация изменилась несколько в лучшем направлении.

Что известно о Денисе Малюське? Это украинский юрист и чиновник. В 2004 – 2005 годах основал адвокатские объединения, одно из которых затем возглавил. В 2010 году работал консультантом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка. Малюську избрали депутатом в парламент от партии "Слуга народа" в 2019 году. Чиновник возглавляет Минюст уже более 2 лет. На должность министра его назначили 29 августа 2019 года.

Из чего состоит зарплата министров

должностной оклад министра – примерно 16 тысяч гривен;

надбавка за выслугу лет — 3% от должностного оклада за каждый год, но не более 50% от оклада;

премии и надбавки.



Из чего состоит зарплата министров Кабмина / Инфографика "Экономической правды"