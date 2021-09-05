Почти 800 айфонов: на украинско-польской границе обнаружили контрабанду продукции Apple

На международном пункте пропуска "Шегини" на Львовщине таможенники обнаружили контрабанду продукции Apple. В микроавтобусе, за рулем которого был 35-летний мужчина, нашли 2 332 единицы техники.

Контрабандист перевозил как и новую, так и подержанную технику. Более 1 700 единиц продукции Apple были неиспользуемыми.

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Техника была разнообразной

В результате осмотра авто, пограничники и полиция обнаружили 775 телефонов IPhone различных моделей, 1 300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшета, 73 ноутбука и 40 ручек.

Большинство техники новое, в употреблении были почти 600 единиц. Контрабанду мужчина перевозил в багажнике микроавтобуса под старыми запчастями.

Всю продукцию таможенники изъяли, а ее суммарную стоимость подсчитывают. Мужчину задержали правоохранители.

Таможенники изъяли контрабанду техники Apple / Фото ЗУ Госпогранслужбы

Контрабанда в Украине: последние новости

В аэропорту "Львов" таможенники задержали украинца, турка и двух азербайджанцев. Все они пытались провезти одежду на сумму 1 миллион гривен.

В том же аэропорту задержали двух украинок и гражданку Туркменистана, которые везли поддельную одежду на 250 тысяч гривен.

Двое украинцев пытались привезти в Польшу 132 живых рака, которые на территории ЕС находятся под охраной. Мужчин задержали, а животных увезли в зоопарк.

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Текст публикации Западного управления Госпогранслужбы

Сегодня в международный автомобильный пункт пропуска "Шегини" на въезд в Украину прибыл микроавтобус марки "Мерседес" под управлением 35-летнего гражданина Украины.

Пограничники совместно с работниками таможни инициировали углубленную проверку автомобиля.

По результату осмотра в багажном отделении автомобиля под подержанными запчастями обнаружили: 775 телефонов IPhone различных моделей, новых и тех, что были в употреблении, 1 300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшета, 73 ноутбука и 40 ручек.

Общее количество новой техники – 1 738 единиц, подержанной – 594. Вся техника изъята сотрудниками таможни. Стоимость товара устанавливается.