Контрабандист перевозив як і нову, так і вживану техніку. Понад 1 700 одиниць продукції Apple були невживаними.
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Техніка була різноманітною
В результаті огляду авто, прикордонники та поліція виявили 775 телефонів IPhone різних моделей, 1 300 навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.
Більшість техніки нова, у вжитку були майже 600 одиниць. Контрабанду чоловік перевозив у багажнику мікроавтобуса під старими запчастинами.
Усю продукцію митники вилучили, а її сумарну вартість підраховують. Чоловіка затримали правоохоронці.
Митники вилучили контрабанду техніки Apple / Фото ЗУ Держприкордонслужби
Контрабанда в Україні: останні новини
- В аеропорті "Львів" митники затримали українця, турка та двох азербайджанців. Усі вони намагалися провезти одяг на суму 1 мільйон гривень.
- В тому ж таки аеропорті затримали двох українок та громадянку Туркменістану, які везли підроблений одяг на 250 тисяч гривень.
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Текст публікації Західного управління Держприкордонслужби
Сьогодні у міжнародний автомобільний пункт пропуску «Шегині» на в'їзд в Україну прибув мікроавтобус марки «Мерседес» під керуванням 35-річного громадянина України.
Прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблену перевірку автомобіля.
За результатом огляду в багажному відділенні автомобіля під вживаними запчастинами виявили: 775 телефонів IPhone різних моделей, нових та тих, що були у вжитку, 1300 навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.
Загальна кількість нової техніки - 1738 одиниць, вживаної - 594. Уся техніка вилучена працівниками митниці. Вартість товару встановлюється.