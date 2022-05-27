Почти две трети периметра Северодонецка заняты россиянами

В Луганской области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. В Северодонецке держат оборону, хотя почти две трети периметра города заняты россиянами.

Об этом сообщил Александр Стрюк – глава военно-гражданской администрации. По его словам, город сейчас в очень жесткой обороне, но держится, чтобы не дать российским захватчикам полностью захватить украинский Северодонецк.

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Ситуация напряженная, город в жесткой обороне, – Стрюк

Россия продолжает грезить тем, чтобы осаждать и полностью оккупировать украинский город Северодонецк в Луганской области. Российские войска пытаются постоянно штурмовать населенный пункт, но, несмотря на это, город не находится в осаде. Туда еще можно добраться, а ночь прошла без каких-либо существенных изменений, отметил военный глава города.

Ситуация достаточно напряженная. Почти две трети периметра города заняты врагом. Город находится в жесткой обороне,

– отметил Стрюк.

Он добавил, что позиции в городе удерживаются, хотя прошедшие сутки были достаточно жесткими, а бои за город шли почти уже на окраине – на входе в Северодонецк.

Военные аналитики уверены в том, что вражеские российские войска постараются захватить город уже в ближайшие дни. Военный руководитель Северодонецка оценил подобную способность армии государства-террориста.

"Они пытаются это сделать уже последние 1,5 недели и только благодаря бесчеловечным усилиям наших воинов город удерживается. Последние 2 дня в городе просто все горит", – констатировал он.

Как рассказал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай, россияне уже захватили 95% территорий Луганской области. Обстрелы не прекращаются, а враг желает захватить всю Луганщину, в том числе города Северодонецк и Лисичанск, где до сих пор мужественно держат оборону.

Глава ВГА отметил, что в населенном пункте продолжаются непрерывные циничные обстрелы по жилым кварталам, а также инфраструктуре города. Массово обстреливают крупнейшее химическое предприятие под названием "Азот". Есть жертвы и среди мирного населения и сотрудников "Азота", а ситуация крайне тяжелая, резюмировал Стрюк.

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Донецкое направление остается одним из самых сложных в войне России против Украины. Угроза оцепления города Северодонецк достаточно существенная, потому что враг взял украинских защитников в полукольцо, сообщил Федор Вениславский – член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.

Депутат подчеркнул, что возле Северодонецка особенно сложно тем, что россияне разрушают мосты между ним и Лисичанском, чтобы усложнить поставки вооружения и резервов. Также хотят сделать невозможным отступление наших Вооруженных Сил.

Воинам Украины удалось уничтожить некоторых оккупантов, пытавшихся вести огонь под Северодонецком. Они хотели обстреливать населенные пункты из минометов, однако после "прилетов" с нашей стороны россиян успешно ликвидировали.

Также вражеские диверсанты ворвались в одну из гостиниц на территории Северодонецка. Сейчас он остается неподконтрольным Украине, подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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