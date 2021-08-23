Почти на идеальном украинском: премьер Хорватии заявил, что Крым – это Украина
Источник:24 канал
Глава правительства Хорватии Анрдей Пленкович выступил на первом саммите "Крымской платформы". Он заявил, что его государство имеет непоколебимое утверждение: Крым – это Украина.
Андрей Пленкович отметил, что очень рад снова посетить Крым. Ему удалось почти на идеальном украинском выступить с приветственным словом.
Напомним, В Киеве проходит саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия
Премьер Хорватии на украинском заявил, что Крым – это Украина
Пленкович в самом начале отметил – "Крымская платформа" является правильной площадкой для мобилизации. Ведь международное сообщество должно проявить внимание к Крыму. Что касается позиции Хорватии, то ее министр заявил – без сомнений, Крым является Украиной, а ее оккупация – незаконна.
Я приехал сегодня в Киев, чтобы с нашими украинскими друзьями и коллегами засвидетельствовать от Хорватии неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым – это Украина,
– заявил Андрей Пленкович.
Выступление премьера Хорватии Андрея Пленковича на "Крымской платформе"Кстати. Подобные теплые слова относительно Украины на саммите высказал президент Литвы Гитанас Науседа. Он сказал, что в Украине чувствует себя как дома, а граждан нашего государства он считает своими ближайшими друзьями.
Что известно о Крымской платформе
- Крымская платформа – это дипломатическая инициатива, направленная на деоккупацию полуострова Россией и возвращение в состав Украины.
- Это один из способов координировать совместные усилия в рамках международного партнерства.
- Создание Крымской платформы осенью 2020 года анонсировал Владимир Зеленский.
- Первый саммит платформы проведут 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.
- В дальнейшем Крымская платформа будет действовать на постоянной основе. В Киеве будет располагаться ее официальный офис.