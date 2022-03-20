Почти каждые две минуты в Украине уничтожается один рашист, – Ткаченко

Вооруженные Силы Украины активно защищают наше государство и уничтожают врага. Количество погибших оккупантов достигло почти 15 тысяч.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко посмотрел на информацию Генштаба ВСУ под другим углом.

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Статистика, которая сильно бьет по оккупантам

За 24 дня войны оккупанты потеряли 15 тысяч военнослужащих. Согласно подсчетам министра, 24 дня – это 576 часов – то есть 34 560 минут.

То есть почти каждые 2 минуты в Украине уничтожается один рашист. Эта статистика гораздо сильнее бьет по оккупантам,

– подчеркнул Ткаченко.

Напомним, что по информации Генштаба ВСУ, общие потери вражеского личного состава – 14 700 человек, танков – 476 единиц, боевых бронированных машин – 1 487 единиц.

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