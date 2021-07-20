Почти миллион на питании: в ВСУ разоблачили коррупционную схему

Следователи ГБР объявили о подозрении заместителю командира воинской части ВСУ. По версии следствия, он нанес государству ущерб почти на миллион гривен.

"Схему" разоблачило Государственное бюро расследований. Следователи установили, что военнослужащий ВСУ подделывал документы.

Заметьте Хищение в Укрзализныце: Дубневича смогут судить только в 2022 году

ГБР разоблачило "схему" в ВСУ

Следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю командира воинской части по тылу ВСУ. Он нанес бюджету ущерб почти на 900 тысяч гривен.

Правоохранители установили, как происходило преступление:

в течение января – февраля 2019 года подполковник ВСУ завышал объемы предоставленных предприятием услуг по поставке продуктов для воинской части;

он составил и выдал расходные накладные в рамках договора на поставку продуктов питания на общую сумму 898 тысяч 842 гривны, которые на самом деле в воинскую часть не поступали.

По предварительной информации, военный получал за это "откаты" от представителя предприятия,

– рассказали в ГБР.

Подполковника ВСУ подозревают в:

использовании служебного положения, вопреки интересам службы, что нанесло тяжелые последствия государственным интересам;

также в выдаче заведомо ложных официальных документов;

внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

Если вину военнослужащего докажут, то ему грозит тюрьма на срок до 6 лет, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет и со штрафом от 8500 до 17000 гривен.

Процессуальное руководство осуществляет Белоцерковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере, а оперативное сопровождение – Главное оперативное управление ГБР.

Последние новости о коррупции чиновников