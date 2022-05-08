Почти на всей территории Украины – воздушная тревога: пройдите в укрытие

8 мая 2022 , 09:38
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Почти во всех регионах Украины раздается сигнал воздушной тревоги. Есть угроза ракетного удара, поэтому просим людей немедленно перейти в укрытие.

Об угрозе начали объявлять около 9:30. Сейчас сигнал воздушной тревоги традиционно звучит не только на временно оккупированных Россией территориях – в Крыму и на Херсонщине.

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Жителей других регионов Украины просим отключить воду, свет и газ и быстро перейти в укрытия.

Отметим, что сегодня, 8 мая, воздушные тревоги часто звучат в разных регионах Украины.

В каких регионах Украины сейчас звучит воздушная тревога:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киев и Киевская область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Ровненская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Воздушная тревога почти по всей Украине / Скриншот  еМапа

Обратите внимание! Накануне разнообразные государственные структуры сообщали, что враг может устраивать различные провокации и осуществлять массированные ракетные обстрелы по украинским городам 8 – 9 мая. Так что украинцев призвали быть осторожными и не пренебрегать правилами во время объявления воздушной тревоги.

Последние ракетные обстрелы украинских городов:

  • За прошедшие сутки, 7 мая, противник выпустил по целям на территории Украины около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две ракеты уничтожила наша ПВО.
  • Все 10 ракет оккупанты пустили на Одесскую область. 4 – по региону, а 6 – по областному центру.
  • Враг нанес два удара по взлетной полосе Одесского аэропорта.
  • Еще 4 вражеские ракеты попали в предприятие, которое занимается изготовлением мебели. Ударная волна и обломки здания повредили многоэтажки, которые расположены рядом.
  • 8 мая во время воздушной тревоги в Арцизе Одесской области прогремели взрывы. После этого в городе пропал свет и водоснабжение. Правда, еще неизвестно, было ли это попадание или сработали силы ПВО.

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Автор: Анастасія Кушпіт