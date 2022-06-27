Почти по всей Украине – пожарная опасность: спасатели предупредили о ряде запретов

Из-за жары в Украине существует большая угроза возникновения пожаров. Спасатели призывают быть осмотрительными и соблюдать все правила.

В большинстве областей Украины очень жаркая погода. Людей просят быть осмотрительными и ответственными, ведь при возникновении пожара преодолевать огонь будет крайне сложно.

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Какие запреты ввели спасатели для общей безопасности

В ГСЧС сообщили о том, что в жаркую погоду вводят несколько ограничений. Их соблюдение гарантирует общую безопасность и позволит предотвратить возникновение масштабных пожаров.

28-29 июня в южных, западных, большинстве северных, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В настоящее время гражданам запрещается:

посещать леса;

поджигать сухую траву, листья, пух и мусор;

выбрасывать непогашенные спички и окурки;

разводить костер без особой необходимости, особенно в ветреную погоду;

оставлять непогашенный костер без присмотра.

Нарушение запретов может иметь катастрофические последствия, так что спасатели просят всех быть ответственными.

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