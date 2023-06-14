Почти в 9 раз больше погибших, – в Минобороны рассказали о потерях врага в районе "Хортицы"

Несмотря на численное преимущество окупантов в живой силе, у Украины на протяжении всей войны в разы меньшие потери, чем в России. Так, только за прошедшую неделю в соотношении потерь у захватчиков в девять раз больше погибших.

Сейчас у Украины есть две оперативно-стратегические группировки войск, где осуществлялось наступление – это "Хортица" и "Таврия". И такие потери врага фиксировались именно по "Хортице". Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал.

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У оккупантов значительно больше потерь

Если по "Хортице" это соотношение погибших у врага составляло в 8,73 раза больше "200-х", то по "Таврии" это было в 5,3 раза больше.

Безусловно, во время войны гибнут люди, безусловно, во время войны уничтожается техника, у всех сторон потери. Но наши потери несоизмеримо меньше, чем у врага,

– подчеркнула Анна Маляр.

Она отметила, что оккупанты действительно нагнетают панику по поводу потерь Украины. Это нужно стране-оккупантке для того, чтобы деморализовать украинское общество и очень больно ударить по мобилизации. Кроме того, такими вбросами оккупанты пытаются поднять дух и настроение собственному войску.

Однако украинское командование, по словам заместителя министра обороны, говорит не конкретными случаями, как это делают в Кремле, а конкретными цифрами.

Современная техника сохраняет жизнь украинцам

Также Анна Маляр отметила, что, озвучивая потери Украины, Россия также пытается дискредитировать наше войско и в качестве получателей западного вооружения. А вместе с тем и дискредитировать саму технику как фактический инструмент войны.

Что здесь можно сказать. Безусловно, во время войны обе стороны теряют технику и нет такой военной техники, которую нельзя уничтожить. Но вместе с тем у нас эти потери значительно ниже, и мы ежедневно показываем потери врага: сколько у них мы уничтожили техники и вооружения,

– подчеркнула Анна Маляр.

Донимает эта техника оккупантов не только потому, что уничтожает их десятками и сотнями, но и потому, что сохраняет жизнь украинцев. Так, даже в случае уничтожения единицы западной техники, экипажи остаются полностью спасенными.

"С точки зрения сохранения жизни, эта техника гораздо технологичнее. И, безусловно, все зависит от степени повреждения, но преимущественно, если мы не говорим об абсолютном уничтожении, преимущественно у нас это помогает, именно эта техника позволяет максимально спасти жизнь нашим бойцам", – сказала Анна. Моляр.

За сутки почти -700 оккупантов

Стоит отметить, что за последние сутки защитники и защитницы Украины отправили к праотцам еще 680 оккупантов.

По состоянию на 14 июня с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в общей сложности 217 330 бойцов.

Понесла за последние сутки страна-оккупантка также много потерь в технике. В частности, были уничтожены 8 танков, 17 артиллерийских систем и средство ПВО.

Более того, героям нашего государства удалось уничтожить 13 крылатых ракет.

Верим, что каждому украинцу поднимают настроение сводки Генштаба, где ежедневно количество ликвидированных оккупантов становится все больше. Однако никогда не стоит забывать, какими титаническими усилиями военные Украины достигают таких результатов и не останавливаться в поддержке наших защитников.

Благодаря безумной энергии, вере и поддержке каждого из нас уже удалось закрыть не один важный сбор. Однако не будем останавливаться и будем помогать и дальше. Так, в вашей поддержке донатом и донатиком нуждаются сборы на колеса 71 бригады, а также на реактивную систему залпового огня и пикап для 130 батальона ТРО, который прямо сейчас защищает и освобождает Бахмутщину.