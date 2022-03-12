Почти все европейцы считают, что их страны должны принимать беженцев из Украины

12 марта 2022 , 21:08
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Источник:

Французский институт общественного мнения

Чтобы спастись от ужасов войны, часть украинцев покидает родные дома. Люди пересекают границу и просят иностранные государства о спасении.

Ряд государств Европы принимают украинских беженцев. Такое решение поддерживают и граждане этих государств.

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По данным опроса, 87% европейцев поддерживают необходимость принять, а также помочь беженцам с Украины.

Какие страны принимают беженцев из Украины

  • Польша,
  • Словакия,
  • Венгрия,
  • Молдавия,
  • Чехия,
  • Румыния,
  • Эстония,
  • Ирландия,
  • Германия,
  • Испания,
  • Великобритания.

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Автор: Софія Мінджоса