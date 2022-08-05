Почти всех кадыровцев перебросили на Юг Украины, – херсонский активист

россияне получили приказ быть готовыми к наступлению на Юге. Генштаб ВСУ подтверждает, что оккупанты начали размещать кадыровцев в Херсонской области, чтобы они не позволяли российским солдатам отступать.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он говорит, что на Юг действительно передислоцировали все части росгвардии россии, которые базировались в Чечне.

К теме россияне готовятся, – военный эксперт предположил, будет ли новое большое наступление на Юге

Он подчеркнул, что это не только этнически чеченские части, но и славянские, поэтому их трудно отличить.

Надо отметить, что они открыто не так смелы, как они это показывают в тиктоке. Пока что массовые части не замечены, а небольшие группы чеченцев были в Херсонской области и раньше,

– ответил Молчанов.

Активист добавил, что один из членов "военной администрации" – россиянин, и он, скорее всего, чеченец по происхождению.

Поэтому, по его словам, ничего удивительного в том, что в передислоцированных частях росгвардии есть кадыровцы. "И сейчас они размещаются на левом берегу, а их основная функция – отлавливать дезертиров, которых было много среди мобилизованных с Донбасса", – считает он.

Молчанов отметил, что в тех частях, которые сейчас прибыли в Херсонскую область, мобилизованных из псевдореспублика Донецкой области уже нет. Интересно, что там есть россияне, якуты, буряты и т.д.

"Проблема с чеченцами сейчас больше касается не херсонцев, а "покоцаных" подразделений, стоящих на правом берегу и склонных к дезертирству. Уже раньше их ловила росгвардия, расстреливала и жгла в мобильных крематориях", – ответил активист.

Молчанов о передислокации кадыровцев и возможном наступлении на Юг: видео



Добавим, что советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подчеркнул, что сейчас поступают сообщения, что российские подразделения усилили кадыровским спецназом, который просто расстреливает тех, кто пытается дезертировать или сбежать с линии фронта.