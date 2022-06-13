Почти вся фракция ОПЗЖ: Бойченко рассказал, кто помогал России уничтожать Мариуполь

Россияне с первых дней полномасштабного вторжения точно били по объектам критической инфраструктуры ныне временно оккупированного Мариуполя. Помогали им в этом местные предатели, в частности, депутаты от ОПЗЖ.

О роли коллаборантов в уничтожении населённого пункта рассказал законный мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью украинскому BBC. Мэр отметил, что кафиры с помощью предателей в короткие сроки уничтожили даже ту важную инфраструктуру, о расположении которой он не знал и сам.

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Роль предателей в уничтожении Мариуполя

Вадим Бойченко рассказал, что все объекты, которые местные власти считали критической инфраструктурой, были разрушены в первую неделю полномасштабного вторжения России. Обо всех этих объектах кафиры точно знали заранее.

Есть 15 подвод электроснабжения в город. Даже городской голова не знал, где они есть. А они (россияне – ред. 24 канал) знали, и через неделю уничтожили все 15. Город остался без света,

– заявил Бойченко.

Мэр города добавил, что кафиры знали о расположении местных пунктов водоснабжения и их также разрушили – Мариуполь остался без тепла. Захватчики владели информацией о сотовых станциях, которые тоже разрушили очень быстро – город остался без связи.

По словам Бойченко, власти Мариуполя после этого начали применять дизель-генераторы, чтобы обеспечить работу станций связи, впрочем, и их захватчики ликвидировали. Уже на 10 сутки было перебито и газоснабжение.

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Кто именно помогал русским оккупантам

Законный мэр Мариуполя рассказал, что сегодня знают имена предателей, которые пошли на сотрудничество с оккупантами. Чиновник заявил, что они – местные депутаты, почти вся фракция ОПЗЖ . Бойченко назвал, в частности, фамилии Иващенко и Хармышева – они работали в муниципальной сфере и на госпредприятиях и, как он считает, давали информацию захватчикам.

Доказательствами того, что они остались и провозгласили себя "властью". Сначала мы не понимали, почему так быстро все рушится. В каждом предприятии был человек, который сдавал локации сетей, чтобы их разрушали,

– убежден городской голова.

Бойченко привел пример, что ранее в мариупольском водоканале работал Сергей Коваль , который был уволен из-за хищения. Он якобы предоставил оккупантам информацию о том, каким образом город снабжается водой. Во время боевых действий мужчина был в Покровске, а ныне возглавляет водоканал Мариуполя под контролем захватчиков.

В начале войны (полномасштабной – ред. 24 канал) мы сделали огромный склад с запасами продуктов и лекарствами. Они ударили артиллерией по этому составу. Убили людей, которые там работали,

– отметил Бойченко.

После уничтожения склада в двух школах города волонтеры готовили пищу для людей из бомбоубежищ, а впоследствии россияне обстреляли и эти школы. Кроме того, кафиры уничтожили весь коммунальный транспорт города – на 10 марта уже не осталось автобусов для эвакуации.

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К слову, Бойченко уточнил, что всего 9 депутатов ОПЗЖ из Мариуполя перешли на сторону России. Именно они, по мнению чиновника, "сливали" информацию захватчикам.

Когда мы брали продукты с рынка, они и уничтожили этот рынок. Затем разрушили и последний магазин с продуктами. Мы мололи зерно на муку, чтобы печь хлеб – они уничтожили это производство. Каждый день они давали эту информацию, враг работал по этим точкам,

– заверил городской голова Мариуполя.

Вадим Бойченко отметил, что ни один из законных руководителей города не перешел на сторону врага. Он уточнил, что речь идет о нем же, его заместителях, руководителях департаментов и директорах школ.

Вместе с тем российские захватчики "привлекли" на эти должности людей низших рангов , "специалистов", которые теперь работают на оккупационную администрацию Мариуполя.

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