Почти вся Николаевщина официально освобождена, Украина вернула под контроль водовод из Днепра

В рамках контрнаступления ВСУ удалось почти полностью освободить из-под оккупации Николаевскую область. Исключением являются только села на Кинбурнской косе.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Кроме того, возобновление контроля над водоводом позволяет возобновить водоснабжение в Николаев.

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Водовод заминирован

Виталий Ким сообщил, что сначала на водоводе будут продолжаться работы по разминированию, ведь оккупанты оставили после себя много мин. После завершения этих работ военная администрация сообщит о приблизительных сроках восстановления водоснабжения в городе.

Теперь официально: вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена. Водовод из Днепра под нашим контролем. Буду в ближайшее время знать сроки потенциального возобновления поставок питьевой воды в Николаев,

– заявил Ким.

Выход на Кинбурнскую косу возможен с материковой части левого берега Херсонщины, поэтому пока вопрос полной деоккупации Николаевщины является несколько сложным.

Часть Николаевской области, которая еще оккупирована: карта

Ким посетил Снигиревку

10 ноября Вооруженные Силы Украины освободили город Снигиревку Николаевской области и уже на следующий день Виталий Ким наведался в город.

Там же совместно с руководителями силовых структур Ким провел совещание по возобновлению жизнедеятельности на деоккупированных территориях области.

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ВСУ вошли в Херсон

В течение нескольких дней украинские войска активно продвигались на Юге и 11 ноября дошли до Херсона – города, который оккупанты захватили в первые дни вторжения. Это единственный областной центр, который врагу удалось оккупировать с началом полномасштабного вторжения.

Жители города встречали наших воинов с флагами, аплодисментами и под скандирование "Слава ВСУ". К вечеру на площади возле облгосадминистрации города, херсонцы продолжат праздновать освобождение.

Однако территория Херсонщины опасна из-за вражеских минирований. Поэтому и президент Владимир Зеленский, и Минобороны сообщили, что представителей СМИ в ближайшее время на деоккупированную территорию не будут пускать, а жителей региона призывают пока не возвращаться.

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