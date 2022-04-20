Почти всю Украину накроет дождями: прогноз погоды на 21 апреля

Погода в Украине в четверг, 21 апреля, не порадует солнечное и безоблачное небо. Почти на всей территории дожди. Исключение – только Закарпатье и Луганщина.

Также четверг не порадует украинцев высокими температурными показателями. Теплее всего будет в Закарпатской области – +13 ... +15.

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Теплее всего – на Закарпатье, Харьковщине, Луганщине и Донбассе

Лишь немного прохладнее – в Луганской, Харьковской и Донецкой областях. Здесь воздух прогреется до +12...+14. Теплее всего стоит одеваться жителям Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей: им обещают только +7 ... +9. В остальных украинских регионах – +8...+11.

В Киеве тоже будет дождь. Жителям столицы стоит позаботиться о зонтиках и дождевиках. В Киеве – ветер юго-западный, а температурные столбики поднимутся до +9…+11.

К концу недели, чем ближе к Пасхе, атмосфера начнет посылать Украине благодатный теплый апрельский воздух – ожидается повышение температуры воздуха в большинстве областей до +12...+18 градусов, иногда даже и до +18...+20 градусов,

– пообещала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины 21 апреля.

Ужгород – +13...+15

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – 7...+9

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +7...+9

Винница – +7...+9

Одесса – +10...+12

Николаев – +9...+11

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +9...+11

Полтава – +9...+11

Днепр – +9...+11

Запорожье – +9...+11

Донецк – +12.. +14

Луганск – +12.. +14

Харьков – +12...+14

Киев – +9...+11

Прогноз погоды на 20 апреля / Карта Укргидрометцентра.