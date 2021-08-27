С первых дней, когда "Талибан" захватил Афганистан, Европейский Союз предложил говорить с боевиками. Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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"Поэтому они (талибы – 24 канал) почувствовали слабую позицию Запада", – подчеркнул журналист.

Обещания Китая и России

По его словам, талибы последние 1,5 года общались с администрацией Дональда Трампа. Так они пытались выиграть время и показать свое "другое" лицо.

Кажется, Китай и Россия пообещали им нечто большее. Их уже признали на международной арене,

– подчеркнул Фараджаллах.

Он рассказал, что сами по себе талибы имеют в своей природе радикализм. Внутри него – отдельные кулуары, разные направления: появляются менее и более радикальные. Все они нужны для талибов, чтобы показать якобы есть другие.

Жертвы для талибов – не проблема

Жертвы для талибов, как отметил главный редактор портала "Украина по-арабски", не являются проблемой. Ведь их последователи – это фанаты, люди, которые готовы отдать себя в жертву ради высокой идеи.

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Теракт в аэропорту Кабула шокировал США и международное сообщество. Президент Джо Байден выступил с речью, в которой назвал теракт тяжелым днем для Америки и пообещал отомстить террористам.

Такую реакцию Байдена вызвала смерть 13 американских военных. Это стало самой большой потерей для армии США за последний год.

Несмотря на атаку террористов, в аэропорту столицы продолжают эвакуацию иностранных военных и афганских беженцев. Вокруг аэропорта остается большое количество людей.

О завершении операции 27 августа сообщила Швеция, Испания и Австралия. Франция и Великобритания обещают завершить эвакуацию в ближайшее время.

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