З перших днів, коли "Талібан" захопив Афганістан, Європейський Союз запропонував говорити з бойовиками. Про це в ефірі 24 каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.
Важливо Кривавий теракт у Кабулі: кількість загиблих зросла до 170
"Відтак вони (таліби – 24 канал) відчули слабку позицію Заходу", – наголосив журналіст.
Обіцянки Китаю і Росії
За його словами, таліби останні 1,5 роки спілкувались з адміністрацією Дональда Трампа. Так вони намагались виграти час і показати своє "інше" обличчя.
Здається, Китай і Росія пообіцяли їм щось більше. Їх вже визнали на міжнародній арені,
– наголосив Фараджаллах.
Він розповів, що самі по собі таліби мають у своїй природі радикалізм. Всередині нього – окремі кулуари, різні напрямки: з'являються менш і більш радикальні. Всі вони потрібні для талібів, щоб показати, нібито є інші.
Жертви для талібів – не проблема
Жертви для талібів, як зауважив головний редактор порталу "Україна по-арабськи", не є проблемою. Адже їхні послідовники – це фанати; люди, які готові віддати себе в жертву заради високої ідеї.
Основне про ситуацію в Афганістані: коротко
- Теракт в аеропорту Кабула шокував США та міжнародну спільноту. Президент Джо Байден виступив з промовою, в якій назвав теракт важким днем для Америки та пообіцяв помститися терористам.
- Таку реакцію Байдена викликала смерть 13 американських військових. Це стало найбільшою втратою для армії США за останній рік.
- Попри атаку терористів, в аеропорту столиці продовжують евакуацію іноземних військових та афганських біженців. Навколо аеропорту залишається велика кількість людей.
- Про завершення операції 27 серпня повідомила Швеція, Іспанія та Австралія. Франція та Велика Британія обіцяють завершити евакуацію найближчим часом.