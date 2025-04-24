Под атакой ночью оказались железная дорога в нескольких областях: повреждены пути и здания, есть пострадавшие

Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова находилась под вражеским обстрелом.

Есть раненые железнодорожники и разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Ранены два железнодорожника

В результате комбинированной атаки на Украину травмы получили проводник в Житомире и машинист в Киеве.

Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи,

– сообщили в Укрзализныце.

Кроме того, установлено, что в Киеве и на Харьковщине в результате атаки есть повреждения технического пути и административных и технического здания железной дороги.

Несмотря на обстрел, поезда движутся по графику.

Напомним, что мониторинговые каналы сообщали о применении Россией крылатых ракет Х-101, крылатых ракет морского базирования 3м14 комплекса "Калибр", баллистических ракет типа "Искандер-М" / KN-23, авиационных крылатых управляемых ракет Х-59/69, ударных БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера" и тому подобное.

Известно, что под атакой находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир, а также агломерации и области. К сожалению, кроме многих пострадавших, есть погибшие.