У него остались жена и двое детей: под Бахмутом погиб французский доброволец

В боях под Бахмутом погиб французский легионер 29-летний Кевин Дэвид. Он отдал свою жизнь за свободу украинского народа.

Эту трагическую новость сообщило подразделение французских добровольцев Task Force Baguette, воюющих за Украину.

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У него на родине остались жена и двое детей.

С тяжелым сердцем и безмерной грустью сообщаем о смерти нашего брата по оружию Кевина Дэвида вблизи Бахмута. Он оставил свою жену и своих 2 детей. Спасибо за вашу жертву. Почивай с миром,

– написали французские бойцы.

Как сообщило французское издание Valeurs Actuelles, молодой человек, родом из Мэн и Луары – департамента на западе Франции.

Увольнял Купянск и воевал под Бахмутом: что известно о Кевине Дэвиде

Он воевал на Украине в течение года в составе Международного легиона, созданного после начала полномасштабного вторжения России. В сентябре прошлого года участвовал в освобождении Купянска Харьковской области. Недавно Кевин Дэвид присоединился к спецподразделению, в составе которого воевал на Бахмутском фронте.

Сестра Дэвида рассказала, что сначала брат уехал в Украину как волонтер, но затем вступил в ряды армии. В последний раз она общалась с ним 15 марта, в тот день он сообщил сестре, что едет под Бахмут.

В среду 15 марта он предупредил, что едет в Бахмут. Туда его перевели с командой для выполнения задания. Кевин ранее говорил о желании быть похороненным с украинскими почестями,

– рассказала она.

Издание Dernières Nouvelles d'Alsace пишет, что в декабре прошлого года взяло у Кевина Давида интервью. Он рассказал, что специализировался на разведке, а недавно присоединился к спецназу Международного легиона.

"Мне здесь лучше платят, потому что я с большей вероятностью останусь здесь", – сказал он в интервью.

Потери среди бойцов Международного легиона