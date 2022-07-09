"Навсегда улыбающийся": в бою под Бахмутом погиб брат экс-посла Украины в Канаде

Они будут навсегда оставаться в нашей памяти Героями, которые положили свою жизнь за свободное будущее Украины. Одним из них стал 33-летний Евгений Олефиренко, погибший 7 июля в бою с российскими оккупантами под Бахмутом. Это брат экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

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К сожалению, жизнь воина-героя оборвалась 7 июля под Бахмутом на Донетчине.

Мужчина с позывным "Элвис" был командиром взвода Вооруженных Сил Украины. Он был бесстрашен и улыбчив – таким уж останется навсегда.

Мы только что привезли его в Киев. Солнечного, бесстрашного и навсегда улыбающегося. Погиб в бою вчера, под Бахмутом. Гордость нашей семьи,

– написал Шевченко.

Шевченко добавил, что прощание с героем состоится в субботу, 9 июля, на Байковом кладбище. Панихида начнется в 14:30 в Вознесенской церкви на Байковом кладбище, а в 15:30 тело воина кремируют.

У Евгения была хорошая жизнь / Фото из фейсбука Богданы Шевченко



Сестра "Элвиса", политолог и журналистка Богдана Шевченко рассказала, что защитник отправился на фронт в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля.

С тех пор Евгений был в самых горячих точках, участвовал в Лисичанской обороне. Оттуда он сумел выбраться, сохранив там украинские книги. Впрочем, к сожалению, под Бахмутом не выжил.

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