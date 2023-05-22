Навсегда будет 28: под Бахмутом погиб воин с Харьковской области Евгений Зиновьев

На войне погиб молодой военнослужащий ВСУ Евгений Зиновьев из Харьковской области. Защитник защищал Украину на Бахмутском направлении.

О потере сообщили в Золочевском поселковом совете. Воину навеки осталось 28 лет.

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Что известно о защитнике Евгении Зиновьеве

Зиновьев Евгений Ельманович родился в 1995 году. Он проживал в селе Рясное в Золочевской общине Богодуховского района Харьковской области.

Евгений погиб, защищая Украину от российских захватчиков в районе Бахмута в Донецкой области.

Ему было 28 лет, жизнь только начиналась. Не передать нашему общему горю, трудно найти слова, чтобы утешить всех, кто знал погибшего. Разделяем горькую боль потери с семьей,

– сказали в Золочевской общине.

К сожалению, Бахмутское направление является самым упорным для наших военных. На днях там погиб единственный сын известной львовской журналистки Елены Черненькой Михаил-Виктор, а также 29-летний житель Ровенской области Николай Мотрунич.

В боях за Луганщину погиб режиссер телеканала "Малятко TV"

В бою с россиянами погиб музыковед и режиссер телеканала "Малятко TV" Иван Кузьминский – он пошел на войну добровольцем и служил в пехоте.

К моменту смерти Кузьминскому было 39 лет. Последний свой бой он дал в Луганской области, возле села Диброва.