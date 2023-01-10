Россияне под Бахмутом резко поумнели и поняли, где лучшие стиральные машинки

Удача окончательно покинула Владимира Путина. Год начался с уничтожения в Макеевке сотен российских солдат из Саратова и Самары. Далее – потеря последних позиций русской православной церкви в Украине.

Пригожин делает интересные выводы

Но перейдем к вопросу войны и мира. Наши западные партнеры кардинально изменили подходы к системе и номенклатуре оружия, поставляемого в Украину. Уже анонсирован следующий "Рамштайн". Это будет скоро – 20 января.

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Россияне могут опасаться, что главные донаты в поддержку украинской армии к этому времени уже сделают. Я думаю, что на этом "Рамштайне" союзники одобрят решение о поставках Украине танков. Скорее всего, это будут Leopard.

На этом политическом фоне взглянем на линию фронта. Где у нас самые тяжелые бои? Под Бахмутом и Соледаром. Кадры, которые сняли с квадрокоптера, действительно радуют. Но с другой стороны думаешь, что мы сражаемся с полными идиотами, когда видишь украинские поля заваленные трупами российских солдат.

Руководитель террористического ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, судя по всему, человек не глупый. Он делает очень интересные выводы. Да, у него масса ярких и хайповых видео, он фотографируется с трупами и живыми, ездит к украинским военнопленным.

Этот человек понемногу набирает политический вес в России. У него, как и у Кадырова, появилось свое мнение, которое слышно на фоне молчания российских овец. Он говорит о том, что, мол, нужно окончить войну.

Мясорубки в Москве лучше, чем под Бахмутом

А что это такое? Где же Путин? А, мы видели его одинокого в храме. Может, там как раз чертей гоняли, а камера сняла одного из них? То есть Путина.

В словах Пригожина заметен интересный посыл – где враг? Где враг России и почему российские боевики терпят такие потери? Кто виноват?

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Я вижу, что эти ребята очень быстро и сильно поумнели. Они поняли, где лучше всего брать стиральные машинки. Они прекрасно отдают себе отчет, что лучше не ехать далеко от Москвы, ведь там много богатств. Много всего интересного – шубы, миксеры и мясорубки. Не такие мясорубки, как под Бахмутом, а которые включаются в розетку. Значит элита на Рублевке – "г", да?

Уважаемые зеки, если вы хотите побороть бюрократию и коррупцию в Москве, не надо умирать под Бахмутом или Соледаром. Вперед – вперед, прямо сейчас займитесь собой. А мы посмотрим, потому что будет очень интересно.