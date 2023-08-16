Под Бахмутом ВСУ уничтожили "добровольческое" формирование из фанатов ЦСК: как изменилась стратегия России

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. По имеющимся данным, под Бахмутом удалось ликвидировать так называемое "добровольческое формирование", в которое входили футбольные фанаты.

Об этом во время телемарафона рассказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин. Речь идет о фанатском спецназе, который получил название "Эспаньола"., передает 24 Канал.

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Российских "добровольцев" уничтожают

По словам Бородина, была достаточно сильная контратака со стороны россиян. Они двигались на освобожденные территории, но безрезультатно. Наши защитники не только отразили атаку, но и уничтожили три танка Т-90М "Прорыв" одной из последних модификаций.

Прес офицер добавил, что удалось уничтожить личный состав так называемого "добровольческого" формирования. К нему входили фанаты футбольного клуба "ЦСК" в России.

Мы уничтожили роту пехоты, при чем это было редким явлением - фанатский спецназ, вроде добровольцев, называется "Эспаньола", насколько понимаем это фанаты ЦСК (российский футбольный клуб из Москвы – 24 Канал), они как ультрас московский,

– говорит Бородин.

По словам пресс-офицера, футбольных фанатов решили сделать "добровольцами". Впрочем, "то мотивации у них от этого больше не стало".

В России изменилась стратегия

Он также отметил, что раньше у врага была другая стратегия. Он мог отправить на верную гибель сразу несколько рот, но сохранить при этом танк.

Сейчас, когда они контратакуют, пытаясь что-то вернуть, они начинают бросать подразделения "Ахмат" или фанатов, которым почему-то предоставляют значительно лучшую технику, чем штатным военным подразделениям, которые здесь стояли раньше,

– говорит он.

Защитник подчеркивает, что не понимает, что явилось причиной такого решения. Особенно с учетом тех же Т-90М "Прорыв", которые есть одними из топовых, а также очень дорогих танков. Он обратил внимание, что раньше "все отрабатывали людьми". Теперь же враг готов оставлять технику.

Но это еще не всё. Бородин отметил, что оккупанты меняют принципы ведения боя. А еще они больше не совершают "мясные" штурмы. Зато предпочитают маленькие пехотные группы.

К тому же россияне пытаются с помощью большого количества дронов защищаться. А еще ставку враг делает на применении артиллерии, авиации и заминировании.