Под боком у России появится внутреннее море НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте встречался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и подписал с ним соглашение, обязывающее Великобританию помогать Финляндии ну, и наоборот, в случае нападения на эту страну.

"Врагов" в России станет больше

Как можно понять, смысл этого соглашения – защитить Финляндию на период, когда будет рассматриваться его заявка в Североатлантический союз.

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В западных столицах очень боятся, что бешеный российский президент может так обидеться на Финляндию и Швецию, если те подадут заявку в Североатлантический союз, что попытается устроить какую-то провокацию и на севере Европы.

И чтобы Путину это не приходило в голову, сейчас и в Хельсинки, и в Стокгольме пытаются выработать четкую систему гарантий, которая будет работать именно до того момента, пока Финляндия и Швеция не станут полноправными членами НАТО и не будут защищены ядерным зонтиком США, Великобритании и от агрессивных намерений непредвиденного кремлевского режима.

Путин перестраивает Европу своими руками

В Хельсинки говорят, что Финляндия станет членом Североатлантического союза на 99,9%. Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Александр Стубб, который подчеркнул, что за все это нужно благодарить только одного человека – российского президента Владимира Путина.

Действительно, до путинского нападения на Украину в Хельсинки даже не думали о возможности вступления в НАТО и тем более не думали о возможности подачи заявки в Североатлантический союз в Стокгольме. Наступление Путина на Украину изменило все в Европе. Все поняли, с каким агрессивным, непредсказуемым режимом имеет дело цивилизованный мир.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что если Финляндия и Швеция действительно отважатся вступить в Североатлантический союз, там их встретят с объятиями. Вступление обеих стран значительно улучшит безопасность в Европе, у них есть современные вооруженные силы, а также стратегические позиции, которые позволят НАТО еще более эффективно защищаться от вероятной российской агрессии и провокаций путинского режима.

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Россию "потопят" внутренние моря НАТО

Можно сказать, что тогда вся Балтика начнет постепенно превращаться во внутреннее море НАТО. Однако нам нужно не только это. Нам нужно, чтобы во внутреннее море НАТО превратилось Черное море.

И чтобы Россия только одна со своим не очень эффективным флотом (который, я надеюсь, будет к тому времени утоплен Военно-морскими Силами Украины) противостояла всему тому цивилизованному миру, который буквально окружал ее объятиями своей безопасности и не давал возможности кораблям Черноморского флота РФ (которого, я надеюсь, уже не будет тогда в украинском Севастополе) предпринимать какие-либо провокационные мероприятия против стран региона.

А это означает освобождение Крыма и уничтожение коллаборантского, антиукраинского, бандитского режима. А это значит уничтожение русской базы в Севастополе. А это означает вступление Украины и Грузии в НАТО. Это означает интенсивное развитие Военно-морских Сил Украины и Грузии и создание зоны безопасности в бывших грузинских автономиях Абхазии и Южной Осетии, которые должны вернуться в грузинское государство в результате освобождения их территории и процесса договоренностей между грузинским, абхазским и осетинским народами.

Мир, в котором Россия уже не сможет никому угрожать и сама будет обменивать безопасность на экономический рост, должен выглядеть совсем иначе, чем мир, в котором мы живем сейчас. Но для этого, как точно говорят в Киеве, нужно победить Россию, восстановить территориальную целостность и сделать все возможное, чтобы в ближайшее десятилетие российский режим не угрожал бы человечеству.

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