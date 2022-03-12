Под бомбами греют снег, чтобы пить: украинцы ищут родственников в блокаде Мариуполя

Российские войска создают гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Они препятствуют поставке и восстановлению электроэнергии, воды и тепла. Повреждено железнодорожное сообщение, разрушены мосты, разбиты поезда. А на больницу и роддом в Мариуполе 9 марта оккупанты сбросили несколько бомб.

Украинцы рассказали 24 каналу, что у них нет связи с родственниками и не знают, остались ли они живыми. Ищут как собственных детей, так и родителей.

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"Ей сделали операцию, и на второй день началась война"

Наталья Гладкая рассказала, что ее мать была направлена в Мариуполь в больницу на операцию. Все начиналось как обычно и ничего не предвещало беды. Ей сделали операцию, и на второй день началась война. Их перевезли из больницы, которая находилась по адресу Металлургическая 1, в другую, потому что там не было убежища.

Перевезли их в роддом № 2, что на левом берегу. Сказали, что там хорошее укрытие. Ежедневно там становилось все больше и больше людей, детей, рожениц, беременных и собственно самих врачей. С четвертого марта пропала полностью связь,

– рассказала девушка.

Мать Натальи Гладкой / Фото – из личного архива Натальи Гладкой

У них уже не было света и тепла, и воду им привозили не часто. Свет был иногда только от генератора, для кого топливо приносили военные. Уже больше недели она не знает, как там они – телефоны больниц и укрытия недоступны, как и номер матери.

Если у вас есть возможность как-то помочь, обратить внимание на эту беду! И спасти людей! То прошу вас, спасите роддом №2, левый берег!

– сказала она.

"Он успел сказать, что нет еды и воды"

Отец мужа Яны Брындуляк работал в командировке в Мариуполе, но не успел выехать до обстрела. Последний раз связь с ним была четвертого марта. Он успел сказать, что нет еды, воды и электроснабжения. В доме вместе с ним было шесть человек.

Если у вас есть возможность хоть что-то узнать, то буду очень благодарна. Его зовут Василенко Сергей Владимирович. Мы бы очень хотели побыстрее его увидеть или узнать хоть какую-то информацию о нем. Неизвестность убивает еще больше. Я очень прошу как можно быстрее эвакуировать людей из Мариуполя,

– сказала Брындуляк.

Василенко Сергей / Фото – из личного архива Яны Брындуляк

"Родители – люди с инвалидностью"

Виктория Зинина рассказала, что ее родители – люди с инвалидностью. Отец – слепой и болеет диабетом. На двух ногах у него нет стоп. Мать также болеет и уже два года не выходит из квартиры.

У нее болезнь Паркинсона. До войны к ним приходила женщина, ухаживала. Сейчас, уверена, что они покинуты. Они проживают в Мариуполе. Бульвар Шевченко, дом 262. Я читала, что в доме выбиты все окна. Выжить в таких условиях очень сложно. Не могу ни с кем связаться, чтобы получить какую-то информацию,

– сказала она.

Родители Виктории Зинины / Фото – личный архив Виктории Зинины

Женщина родилась и жила в Украине. Сейчас является гражданкой Израиля. Однако, вылетает в Варшаву, из Варшавы на Львов и далее на Запорожье, чтобы при первой возможности въехать в Мариуполь.

Я прошу весь мир, услышьте нас, откройте глаза и посмотрите в наше лицо! Кроме отчаяния, страдания и безнадежности вы не увидите ничего. У вас тоже есть дети, мамы, папа и близкие вам люди, которых вы любите! Так почему же вы позволяете страдать нам? Мы же такие, как вы! Только сильнее духом! Я умоляю об одном, прошу закрыть небо! Сегодня пришли убивать наших родных, завтра придут и к вам!

– заявила Зинина.

"Я плачу, кричу все дни"

Наталья Данилюк также потеряла связь с собственными детьми, которые в Мариуполе. Среди них – совсем маленький ребенок. Женщина подчеркнула, что в городе нет воды, света и газа.

Я плачу, кричу все дни. Я прошу вас писать везде о помощи людей. Чтобы эвакуировали детей, женщин. Чтобы быстрее выполняли свою задачу, а не занимались переговорами, которые ничего не решают. Мое сердце разрывается от боли, что я не могу даже поехать туда, чтобы забрать их. Прошу вас, чтобы наши политики скорее эвакуировали людей. Это просто страшно,

– подчеркнула она.

Мариуполь / Фото – Мариупольский городской совет

"Подогревают снег на огне, чтобы потом пить"

Семья Татьяны Ганжи также в Мариуполе. Девушка рассказала, что не слышала родную мать уже восемь дней. 8 марта ей позвонил родной брат буквально на 30 секунд, найдя связь. Они прячутся под парковкой с котом. У них нет еды и они подогревают снег на огне, чтобы потом пить, ведь воды тоже нет. Некоторые люди умерли от обезвоживания, рассказала она.

Мариуполь обстреливают, в каждом населенном пункте очень много погибших. Разбомблены и ограблены все магазины. Это убийство полумиллионного населения, которое там проживает. Это мучения, это ад,

– сказала она.

Покинуть Мариуполь сейчас покинуть невозможно, потому что он окружен российской армией. Постоянно происходят обстрелы гражданских людей.

Моя семья может умереть. Города уже не существует,

– добавила она.

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"Они, возможно, даже не знают о возможной эвакуации"

Сергей Шлик в последний раз слышал своих родителей Наталью и Михаила Найденовых.

Уже 9 дней нет с ними связи, даже не знаю что думать. С ними также родственники из Волновахи, они приехали к ним на четвертый или на пятый день войны и до сих пор где-то вместе. Возможно, они даже не знают о возможной эвакуации,

– заявил он.

Мужчина добавил, что надеется, что с ними все хорошо.

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