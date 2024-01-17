В Брянской области российский вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Жители четырех районов области "погрузились" в темноту.

Отдельные российские паблики пишут, что это уже второй подобный инцидент с геликоптером на этой же трассе за сегодня.

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Тяжело "присел" по обе стороны дороги

Так, в Брянской области близ города Севска российский вертолет Ми-8 был вынужден совершить аварийную посадку.

Вероятно, он хотел приземлиться на тротуаре, однако неудачно уселся возле дороги. При чем во время посадки он порвал линии электропередач.

Как пишут пропагандистские СМИ, три члена экипажа вертолета не пострадали. Впрочем, вряд ли местные смогли искренне этому порадоваться. Ведь из-за криворукости российских пилотов четыре района области теперь остались без света.

В минобороны России причиной аварии назвали техническую неисправность.

На месте инцидента собралось много военных: видео соцсети

Вертолет-"неудачник" уселся по обе стороны трассы: видео соцсети

Российская авиация установила антирекорд

12 января всего в течение шести часов три самолета местной авиакомпании "Победа" совершили аварийные посадки на трех разных авиарейсах.