Военный вертолет России "сел в лужу" под Брянском: местные остались без света
В Брянской области российский вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Жители четырех районов области "погрузились" в темноту.
Отдельные российские паблики пишут, что это уже второй подобный инцидент с геликоптером на этой же трассе за сегодня.
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Тяжело "присел" по обе стороны дороги
Так, в Брянской области близ города Севска российский вертолет Ми-8 был вынужден совершить аварийную посадку.
Вероятно, он хотел приземлиться на тротуаре, однако неудачно уселся возле дороги. При чем во время посадки он порвал линии электропередач.
Как пишут пропагандистские СМИ, три члена экипажа вертолета не пострадали. Впрочем, вряд ли местные смогли искренне этому порадоваться. Ведь из-за криворукости российских пилотов четыре района области теперь остались без света.
В минобороны России причиной аварии назвали техническую неисправность.
На месте инцидента собралось много военных: видео соцсети
Вертолет-"неудачник" уселся по обе стороны трассы: видео соцсети
Российская авиация установила антирекорд
12 января всего в течение шести часов три самолета местной авиакомпании "Победа" совершили аварийные посадки на трех разных авиарейсах.
- Первая авария произошла на рейсе Чебоксары – Москва. Когда самолет добрался до аэропорта Чебоксар, у него вспыхнула основная стойка шасси. Рейс был задержан на 11 часов.
- Вторая авария произошла на рейсе Москва – Барнаул. Когда самолет находился над Омской областью, у него сломалась правая бортовая инерционная система, а также отказала функция выполнения автоматической посадки. Самолет вынужденно сел на аэродроме Новосибирска.
- Третья чрезвычайная ситуация произошла на рейсе Москва – Уфа. Во время пролета над Чувашией пилоты почувствовали запах горелой проводки в туалете самолета и попросили сесть в Уфе.