В боях за Донбасс погиб внук известного украинского художника Владимир Сидорук

20 апреля в деревне Дружковка в Донецкой области погиб Владимир Сидорук. Последние 15 лет защитник проживал в Ирпене.

Его дедушка – заслуженный художник Украины Владимир Федорович Сидорук. У воина остались жена, дети, родители и сестры.

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Что известно о жизни героя

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что защитник окончил КНЭУ по специальности "Радиомеханика" и получил высшее образование в Европейском Университете.

До полномасштабного вторжения Владимир занимался проектированием, дизайном, ремонтом домов, электромонтажными работами. Брался за самое сложное, обеспечивая дома светом и наполняя теплом человеческие сердца.

По словам Маркушина, воин вступил в добровольческие ряды ВСУ с первых дней полномасштабной войны. Служил в ремонтно-восстановительном подразделении воинской части города Яворов.

Ремонтировал боевую технику, часто ездил на линию фронта. Благодаря его мастерству и знаниям боевые машины, почти потерянные – восстанавливались и возвращались на передовую. У Владимира были не только золотые руки, но и доброе сердце. Он был надежным, порядочным, честным, преданным своей стране, семье и друзьям,

– говорится в сообщении.

Потери Украины на войне

26 апреля в бою с российскими оккупантами вблизи Бахмута погиб украинский военный Тарас Стасишин. Защитник был родом из Борислава Дрогобычского района Львовской области. Он оборонял Украину с 2015 года.

Также на днях на фронте погиб доброволец из Грузии Зураб Одишвили. Обстоятельства гибели воина пока неизвестны.

Недавно на фронте погиб военный Максим Труба, родом из Львовщины. 28-летний воин проходил обучение в Британии и защищал Украину под Бахмутом.

В Луганской области погиб Николай Бонтя из Житомирской области, которому было всего 19 лет. Из-за этого объявлен траур в Гришковецкой территориальной общине.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшему Владимиру Сидоруку. Вечная память Герою!