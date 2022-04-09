Под Черниговом обнаружили огромное количество поддонов для ракет, запускавшихся по городу

Защитники продолжают деоккупировать территорию Украины. В частности, была освобождена и Черниговская область.

Оккупанты цинично били ракетами по городу, где находились мирные жители. Множество поддонов от выпущенных крылатых ракет было обнаружено в лесополосе. Об этом сообщил Антон Геращенко.

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Под Черниговом обнаружили множество поддонов для крылатых ракет

За месяц оккупации по Чернигову было выпущено огромное количество крылатых ракет – рашистские мерзавцы хотели сравнять неприступный город с землей,

– написал Геращенко.

По его словам, множество поддонов для крытых ракет обнаружили в лесополосе на территории одного из поселков, которое располагается всего в 15 километрах от Чернигова. Каждая ракета из этих поддонов была выпущена по городу.

Смотрите видео:

Отметим, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что в настоящее время в области из-за российской агрессии погибли около 300 гражданских и еще 1 000 – ранены. Впрочем, заметил, что под завалами разрушенных домов точно есть тела людей.

Важно – показали ракеты, ударившие по вокзалу Краматорска, с циничными надписями: смотрите видео