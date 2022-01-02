Под Черниговом в первый день года сгорел дом: погибли люди

В селе Кошаны, что в Черниговской области, вечером 1 января в частном доме произошел пожар. В результате возгорания погибли 2 человека.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 1 января в 22:57 к ним поступило сообщение о пожаре в жилом доме в одном из сел Черниговского района.

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Под Черниговом горел дом

Возгорание вспыхнуло в частном доме в селе Кошаны Остерской территориальной общины.

На вызов прибыли 3 пожарно-спасательных подразделения из поселка Козелец и города Остер. Пожар тушили 8 спасателей. Ко времени прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнем.

Совместными действиями пожарных в 23:38 пожар удалось локализовать, а в 01:31 – окончательно ликвидировать.

Под Черниговом сгорел дом / Фото ГСЧС

Есть жертвы возгорания

Во время разбора конструкций дома спасатели нашли обгоревшие тела двух человек. Вероятнее всего, в пожаре погибли 61-летний мужчина и 47-летняя женщина. Кроме того, огонь уничтожил кровлю и перекрытие дома по всей площади.

Причину возникновения пожара и обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранительные органы.

В пожаре погибли 2 человека / Фото ГСЧС

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