Под давлением России: одна страна внезапно отказалась от Крымской платформы
20 августа 2021 , 20:15Читати новину українською
Источник:24 канал
Одна из стран отказалась от участия в первом саммите Крымской платформы. Это произошло в последний момент перед мероприятием.
Страна приняла такое решение под давлением России. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Государство-агрессор хочет помешать проведению мероприятия
Россия препятствует Крымской платформе. По словам Данилова, это выяснила наша разведка.
Поверьте, Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине провести такое мероприятие. Я могу констатировать, что есть по крайней мере одна страна, которая под давлением Российской Федерации в момент отказалась,
– рассказал политик.
Однако Данилов не уточнил, о какой стране идет речь.
Что надо знать о Крымской платформе
- Крымская платформа – это дипломатическая инициатива, которая должна объединить силы вокруг деоккупации полуострова.
- Создание Крымской платформы осенью 2020 года анонсировал Владимир Зеленский.
- Первый саммит платформы проведут накануне Дня Независимости, 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.
- Участие должны принять более 40 государств. К слову, 14 стран будут представлены на уровне глав государств: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия.
- В дальнейшем Крымская платформа будет действовать постоянно, ее офис будет в Киеве.