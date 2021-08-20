Под давлением России: одна страна внезапно отказалась от Крымской платформы

Одна из стран отказалась от участия в первом саммите Крымской платформы. Это произошло в последний момент перед мероприятием.

Страна приняла такое решение под давлением России. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Государство-агрессор хочет помешать проведению мероприятия

Россия препятствует Крымской платформе. По словам Данилова, это выяснила наша разведка.

Поверьте, Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине провести такое мероприятие. Я могу констатировать, что есть по крайней мере одна страна, которая под давлением Российской Федерации в момент отказалась,

– рассказал политик.

Однако Данилов не уточнил, о какой стране идет речь.

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