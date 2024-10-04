ВСУ ракетным ударом уничтожили 6 офицеров из КНДР под Донецком, – Kyiv Post

Вблизи временно оккупированного Донецка 3 октября в результате ракетного удара ВСУ могли уничтожить более 20 российских военных. Кроме этого из-за удара также, вероятно, были ликвидированы несколько офицеров из КНДР.

Эти северокорейцы прибыли для обмена опытом с россиянами. Об этом пишет Kyiv Post, со ссылкой на источники в спецслужбах.

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Что известно о возможной гибели солдат КНДР под Донецком

Собеседник издания отметил, что всего после атаки ВСУ под Донецком могли погибнуть 6 северокорейских солдат. Известно также, что еще трое северокорейских военнослужащих могли получить ранения.

Интересно, что российские паблики пишут, перед ракетным ударом вблизи временно оккупированного Донецка россияне демонстрировали представителям КНДР подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне. Сейчас украинские военные официально не комментировали ситуацию с ликвидацией северокорейских солдат в результате ракетного удара на временно оккупированных территориях.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что на временно оккупированные территории Украины прибыл небольшой контингент военнослужащих из Северной Кореи, включая инженерные войска. Это событие свидетельствует о непрерывном сотрудничестве между Россией и КНДР, которая, как сообщается, предусматривает подготовку и обучение северокорейских военных на оккупированных территориях Украины.

Кроме этого, как сообщал Центр национального сопротивления, Россия планирует завезти северокорейских граждан на оккупированные территории Донецкой и Луганской области для их привлечения к выполнению строительных работ.