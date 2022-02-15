Под хакерскую атаку попали почти все украинские банки и Дия

В Украине продолжается хакерская атака на финансовые учреждения. Теперь злоумышленники атакуют Дию.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Ddos-атака началась и на Дию. Министр назвал эту акцию ожидаемой.

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К атаке могут быть причастны Россия и Китай

По словам Михаила Федорова, атаку на сайты финучреждений, силовых структур и на Дию могут осуществлять из России и Китая.

Начальный вектор – Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась уже из Чехии и Узбекистана. И снова была "отбита". Для пользователей Дии атака осталась незаметной,

– заявил Федоров.

Министр подчеркнул, что сейчас приходится работать под давлением и провокациями, однако необходимо сохранять спокойствие.

В Дии не возникло серьезных сбоев, правда у некоторых пользователей возникают проблемы с приложением.



Некоторые таки ощущают последствия атаки на Дию / Скриншот

Атака на банки

Основатель Монобанка Олег Гороховский заявил, что Ddos-атаке подверглись еще и "Альфабанк" и "А-банк". Монобанк также. Гороховский отметил, что если атака продолжится – банк примет меры.

Сейчас, пять минут назад, пошли массированные запросы с узла в Нидерландах. Наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если будет мощно штормить, будем вынуждены временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину,

– заявил Гороховский.

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