Под Харьковом ВСУ ликвидировали российского полковника Курило
Источник:фейсбук СтратКома ВСУ
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков. В боях под Харьковом Вооруженные Силы обезвредили командира 200-й отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курило.
Россиян, пришедших в Украину обстреливать города и убивать мирных жителей, становится все меньше. Военное руководство государства-агрессора не исключение.
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ВСУ ликвидировали российского полковника Курило
В боях под Харьковом Вооруженные Силы Украины ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило,
– сообщили военные.
Как известно, 200-я бригада понесла наибольшие потери во время выполнения так называемой "специальной военной операции". По имеющимся данным, в Украине уничтожили 2 батальонные тактические группы 200-й отдельной мотострелковой бригады.
Общие потери личного состава бригады превысили 1 500 военных.
Украинские защитники подытожили, что "украинское сафари 2.0" продолжается.
Заметим: в Генштабе ВСУ также сообщили, что по состоянию на утро 29 марта украинские воины уже ликвидировали около 17 200 оккупантов.
Полковника Курило больше нет / Фейсбук СтратКома ВСУ