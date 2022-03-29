Под Харьковом ВСУ ликвидировали российского полковника Курило

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков. В боях под Харьковом Вооруженные Силы обезвредили командира 200-й отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курило.

Россиян, пришедших в Украину обстреливать города и убивать мирных жителей, становится все меньше. Военное руководство государства-агрессора не исключение.

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ВСУ ликвидировали российского полковника Курило

В боях под Харьковом Вооруженные Силы Украины ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило,

– сообщили военные.

Как известно, 200-я бригада понесла наибольшие потери во время выполнения так называемой "специальной военной операции". По имеющимся данным, в Украине уничтожили 2 батальонные тактические группы 200-й отдельной мотострелковой бригады.

Общие потери личного состава бригады превысили 1 500 военных.

Украинские защитники подытожили, что "украинское сафари 2.0" продолжается.

Заметим: в Генштабе ВСУ также сообщили, что по состоянию на утро 29 марта украинские воины уже ликвидировали около 17 200 оккупантов.

Полковника Курило больше нет / Фейсбук СтратКома ВСУ

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