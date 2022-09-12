Под Херсоном "чеченская война" между кадыровцами и отрядами минобороны россии, – Пономарев

Возле Херсона оккупанты уже устраивают конфликты между собой. Сообщается даже о перестрелках.

Под Херсоном началась "третья чеченская война" между кадыровцами и отрядами минобороны россии. Об этом рассказал бывший депутат российской думы Илья Пономарев.

Кстати "Прилетает" уже второй раз: казарма оккупантов в Херсоне полностью уничтожена

По его словам, причина разборок пока не известна, но стреляют оккупанты друг по другу изрядно.

Желаем удачи обеим сторонам,

– написал Пономарев.

Какая ситуация на Юге

ВСУ продвинулись на Юге до нескольких десятков километров. Военные продолжают освобождать города и села Юга от российских захватчиков. Названия населенных пунктов пока не раскрывают

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что российские оккупанты так же будут бежать из Херсона, как и сейчас из Харьковщины. Логистика у них не улучшилась.

Кстати, по направлению оккупированного Крыма недавно заметили интенсивное перемещение оккупантов автобусами.

В ОК "Юг" 12 сентября сообщили, что ситуация остается сложной, но контролируемой. Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается восстанавливать утраченное положение, маневрирует войсками, имитируя прибытие резервов.

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