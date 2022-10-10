Под Херсоном ВСУ разбили БТГ врага – более 520 погибших, в основном отмобилизированных

Вооруженные силы Украины в результате удара по группе оккупантов в Херсонской области уничтожили более 520 россиян, преимущественно – отмобилизированных.

В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили удар по вражеским скоплениям на Херсонском направлении. Речь идет о БТГ от 150 мотострелковой дивизии.

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По уточненной информации, по состоянию на 9 октября, действовавшая на Херсонском направлении батальонная тактическая группа противника от 150 мотострелковой дивизии, состоявшая преимущественно из отмобилизированных военнослужащих, уже потеряла более 520 человек погибшими,

– говорится в сообщении.

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В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура и мирные граждане более 20 населенных пунктов.

В течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов.

В детской больнице одного из н.п. Луганщины, оккупанты, рядом с больными детьми, разместили своих раненых. Среди них и бывшие заключенные, "вагнеровцы".

Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение 3 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один зенитный ракетный комплекс С-300 противника.

По состоянию на 10 октября украинские защитники ликвидировали уже 62 870 российских оккупантов , в том числе за последние сутки уничтожено 370 оккупантов.

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