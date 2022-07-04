В санатории под Энергодаром оккупанты имитируют столкновения с ВСУ и гордо отчитываются о "победах"

Украинская разведка установила, что личный состав россиян, который разместился вблизи населенного пункта Энергодар, придумал оригинальный способ, как стать "героями".

Российские захватчики под Энергодаром настолько хотят показаться "героями" так называемой "спецоперации" перед своим командованием, что дошло до абсурда.

К теме Возле Мелитополя взорвали железнодорожный мост: оккупанты перегоняли по нему боеприпасы и оружие

Россияне имитируют бои с ВСУ

Расположившись на территории уютного санатория, оккупанты каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями Вооруженных Сил Украины. Во время таких "огневых столкновений" указанное подразделение россиян каждый раз "уничтожает" ДРГ украинцев, их плавсредства и БПЛА. Об этом они гордо рапортуют в своих донесениях высшему командованию.

Это новый способ избегания настоящей битвы

Это подразделение понимает, что по такому сценарию гораздо меньше шансов на то, что их передислоцируют на настоящую линию боевого столкновения.

Такое поведение оккупантов объясняется тем, что в случае ведения ими такой "героической" обороны своих позиций резко уменьшаются шансы использования их подразделения на линии боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и "героическая" смерть,

– отметили в Запорожской ОВА.

К слову, за такие фейковые бои оккупанты получают не только дополнительный боекомплект, но и денежное вознаграждение за участие в ведении "боевых действий".

К слову, СБУ неоднократно перехватывала разговоры, свидетельствующие о том, что оккупанты стреляют себе по ногам, чтобы вернуться с войны живыми. Эта практика получила распространение у захватчиков. В частности, такие случаи были и во время боев под Северодонецком.

К теме – ВСУ успешно наступают в Херсонской области: смотрите видео