Російські загарбники під Енергодаром настільки хочуть здатися "героями" так званої "спецоперації" перед своїм командуванням, що дійшло до абсурду.

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Росіяни імітують бої з ЗСУ

Розташувавшись на території затишного санаторію, окупанти щовечора імітують бойові зіткнення з підрозділами Збройних Сил України. Під час таких "вогневих зіткнень" вказаний підрозділ росіян щоразу "знищує" ДРГ українців, їхні плавзасоби та БпЛА. Про це вони гордо рапортують у своїх звітах вищому командуванню.

Це новий спосіб уникнення справжньої битви

Цей підрозділ розуміє, що за таким сценарієм значно менше шансів на те, що їх передислокують на справжню лінію бойового зіткнення.

Така поведінка окупантів пояснюється тим, що у разі ведення ними такої "героїчної" оборони своїх позицій різко зменшуються шанси використання їхнього підрозділу на лінії бойового зіткнення, де на них чекає справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та "героїчна" смерть,

– зауважили в Запорізькій ОВА.

До слова, за такі фейкові бої окупанти отримують не тільки додатковий боєкомплект, а й грошову винагороду за участь у веденні "бойових дій".

До слова, СБУ неодноразово перехоплювала розмови, які свідчать про те, що окупанти стріляють собі по ногах, щоб повернутися з війни живими. Ця практика набула поширення у загарбників. Зокрема такі випадки були й під час боїв під Сєвєродонецьком.

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