Был единственный сын, которого потеряли: детали гибели мальчика из-за качели под Киевом

В Вишневом Киевской области трагически погиб 6-летний мальчик, который травмировался качелей. Медики прибыли на место очень быстро, однако ребенка не удалось спасти.

Трагедия произошла еще 10 марта. Родители погибшего мальчика рассказали детали произошедшего в тот день.

Обратите внимание В Одесской области из-за электрокамина погибла молодая мама и младенец

Детали гибели мальчика из-за качели

Как рассказал отец мальчика – Виталий, его жена с сыном Егором пошли на детскую площадку и ребенок решил сесть на качелю, рассчитанную на пять мест. В тот момент там уже каталось три девочки.

Когда мальчик подошел к качели – она ударила его по голове. Медики прибыли быстро и ребенка госпитализировали в больницу в Боярку.



Качеля, из-за которой погиб ребенок / фото родителей мальчика

Туда скорая прибыла за 40 – 50 минут. Мальчика на каталке отвезли в приемное отделение, но там получили отказ от госпитализации, потому что не было на месте специалистов.

В итоге работники той же бригады транспортировали ребенка в Киев. В больницу мальчик попал через полтора часа после получения травмы, и ему сделали компьютерную томографию.

Нам с женой сказали, что ребенок будет жить, и что жизненно важные элементы мозга не пострадали. Необходимо лишь достать остатки кости черепа, вогнутую в середину черепной коробки. К нам вышла врач-женщина, она сказала, что стабилизируют состояние нашего ребенка. Сообщила, что необходимо оперативное вмешательство, будет операция. Мол, все нормально, ребенок будет жить. А уже через четыре часа к нам вышли и сказали, что наш мальчик умер,

– рассказал Виталий.

По словам мужчины, когда сына привезли в больницу в Киев, мальчик был в сознании на 30 – 40%. Он дышал самостоятельно и был относительно стабильным. Однако у родителей мальчика осталось много вопросов.

Родителей беспокоит конструкция качели, которая оказалась очень массивной. Сидение качели имеет металлические выступающие части. Ушиб одной из этих частей качели, вероятно, и стал причиной травмы.



Сидение качели имеет металлические выступающие части / фото родителей мальчика

Второе, что беспокоит родителей, это правомерность распоряжения диспетчера везти ребенка в Боярку. Поскольку уже тогда должны были знать, что в больнице на тот момент не было необходимых специалистов.

"Третье – это четыре часа осуществлялись какие-то действия в больнице на Подвысоцкого. Какие именно – я не знаю, потому что не медик. Поэтому есть вопросы к адекватности этих мер и их соответствие протоколам о предоставлении помощи", – отметил отец мальчика.

Кстати, в морге также написали в документах, что ребенок ударился головой и умер. Поэтому у родителей остается вопрос, была ли оказана качественная медицинская помощь мальчику.

Ребенок у нас был один и его теперь нет. Мы за это время достаточно выплакали слезы вместе с женой. Я уверен, что если бы один из этих трех факторов не сработал – качели, указание везти в Боярку, или другая бригада была в больнице, то всего этого не было бы. А так совпали все три фактора между собой и они оказались для нашего ребенка роковыми,

– добавил Виталий.

Мальчик Егор, погибший после удара качелей / фото родителей мальчика

Что говорят в полиции о трагедии

Ранее в полиции рассказали, что это страшная трагедия для семьи. Мальчик учился в детском саду, это был единственный ребенок в семье. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о несчастном случае.