Трагедія сталася ще 10 березня. Батьки загиблого хлопчика розповіли деталі того, що відбулося у той день.

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Деталі загибелі хлопчика через гойдалку

Як розповів батько хлопчика – Віталій, його дружина з сином Єгором пішли на дитячий майданчик і дитина вирішила сісти на гойдалку, яка розрахована на п’ять місць. У той момент там вже каталося троє дівчаток.

Коли хлопчик підійшов до гойдалки – вона вдарила його по голові. Медики прибули швидко і дитину госпіталізували до лікарні у Боярці.



Гойдалка, через яку загинула дитина / фото батьків хлопчика

Туди швидка прибула за 40 – 50 хвилин. Хлопчика на каталці відвезли до приймального відділення, але там отримали відмову від госпіталізації, бо не було на місці спеціалістів.

У підсумку працівники тої ж бригади транспортували дитину до Києва. У лікарню хлопчик потрапив через півтори години після отримання травми, і йому зробили комп’ютерну томографію.

Нам з дружиною сказали, що дитина буде жити і що життєво важливі елементи мозку не постраждали. Необхідно лише дістати залишки кості черепа, яка ввігнулась в середину черепної коробки. До нас вийшла лікар-жінка, вона сказала, що стабілізують стан нашої дитини. Повідомила, що необхідне оперативне втручання, буде операція. Мовляв, все нормально, дитина житиме. А вже через чотири години до нас вийшли і сказали, що наш хлопчик помер,

– розповів Віталій.

За словами чоловіка, коли сина привезли до лікарні в Київ, хлопчик був притомний на 30 – 40%. Він дихав самостійно і був відносно у стабільному стані. Однак у батьків хлопчика залишилось багато питань.

Батьків турбує конструкція гойдалки, яка виявилась дуже масивною. Сидіння гойдалки має металеві виступаючі частини. Удар однієї з цих частин гойдалки, ймовірно, і став причиною травми.



Сидіння гойдалки має металеві виступаючі частини / фото батьків хлопчика

Друге, що турбує батьків, це правомірність розпорядження диспетчера везти дитину до Боярки. Оскільки вже тоді мали знати, що в лікарні на той момент не було необхідних спеціалістів.

"Третє – це чотири години здійснювалися якісь дії в лікарні на Підвисоцького. Які саме – я не знаю, бо не медик. Тому є питання до адекватності цих заходів і їх відповідність до протоколів про надання допомоги", – зазначив батько хлопчика.

До речі, у морзі також написали у документах, що дитина вдарилася головою і померла. Тому у батьків залишається питання, чи була надана якісна медична допомога хлопчику.

Дитина у нас була одна і її тепер немає. Ми за цей час достатньо виплакали сліз разом з дружиною. Я впевнений, що якби один з цих трьох факторів не спрацював – гойдалка, вказівка везти в Боярку, або інша бригада була у лікарні, то всього цього не було б. А так співпали всі три фактори між собою і вони виявилися для нашої дитини фатальними,

– додав Віталій.

Хлопчик Єгор, який загинув після удару гойдалкою / фото батьків хлопчика

Що кажуть у поліції про трагедію

Раніше у поліції розповіли, що це страшна трагедія для родини. Хлопчик навчався в дитячому садочку, це була єдина дитина в сім'ї. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про нещасний випадок.