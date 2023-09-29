Сувенир на 30 миллионов: под Киевом двое мужчин хранили российский ЗРК с ракетами

Жители Бориспольского района нашли зенитно-ракетный комплекс "Тор" и боеприпасы россиян. О находке решили не сообщать правоохранителям, а оставить ее себе.

По предварительным данным, оружие оставили российские военные в ходе боевых действий на территории Черниговской области. Изъятые боеприпасы передадут в Вооруженные силы Украины.

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Детали интересной находки

Сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК "Тор", который один из мужчин прятал в Броварском районе. Однако на этом находки полиции не закончились.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители смогли установить местонахождение боевых припасов к комплексу. Оказалось, что их хранил второй правонарушитель. Боеприпасы он прятал в другом регионе Киевской области, в арендованном гаражном боксе.

В ходе обысков изъяты 2 секции с 8 зенитными ракетами, которые предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны. Стоимость ракет составляет около 30 миллионов гривен,

– отметили в полиции.

По решению суда боеприпасы переданы на нужды ВСУ.

Фигуранты дела получили подозрение по факту хранения, приобретения и передачи боеприпасов без законного разрешения. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Мужчины прятали в гараже ЗРК "Тор" / Полиция Киевской области

В Одесской области разоблачили коррупционную схему ВВК

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила военную врачебную комиссию на масштабной коррупционной схеме. Там чиновники за взятку помогали военнообязанным "откосить" от призыва. Для этого делали поддельные медицинские выводы. В них указывали о "тяжелых диагнозах", которых не существовало.

В сутки могли сделать 20 таких поддельных справок. За свои "услуги" фигуранты потребовали от 7 до 10 тысяч долларов. Цена зависела от срочности выработки справок.