Под Киевом тероборона встретила оккупантов огнем: уничтожено много техники
28 февраля 2022 , 14:34Читати новину українською
Источник:ГОНЧАРЕНКО
Под Киевом, в Бородянке разбили логистическую колонну оккупантов. Сообщается, что вражеские войска везли снаряды для артиллерии, которые должны были примениться для обстрела Киева.
Под Киевом наша терроборона встретила "освободителей" с цветами.
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В Бородянке разбили логистическую колонну оккупантов: фото
В Бородянке разбили логистическую колонну оккупантов / Фото ГОНЧАРЕНКО
В Бородянке разбили логистическую колонну оккупантов / Фото ГОНЧАРЕНКО
В Бородянке разбили логистическую колонну оккупантов / Фото ГОНЧАРЕНКО
Смотрите видео с уничтожением оккупантов:
В то же время Арестович добавил, что по подтвержденным оценкам к 14:00 28 февраля уничтожено и повреждено более 200 единиц разной техники на направлениях Ирпень – Житомирская трасса.
Смотрите видео по ситуации на 12:30:
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